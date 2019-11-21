شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الرياض يفتتح معرض الرياض للسيارات في الجنادرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

افتتح نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، معرض الرياض للسيارات في الجنادرية الذي يقام خلال الفترة من 21 حتى 26 من نوفمبر، ويشتمل على 1200 سيارة؛ بمشاركة بأكثر من 28 دولة حول العالم.

وقام نائب أمير الرياض بجولة على المعرض وما يتضمنه من أول مزاد عالمي لأفضل أنواع للسيارات في السعودية، كما يضم المركبات الكلاسيكية والعتيقة والمعدلة، إضافةً إلى سيارات المستقبل والسيارات الفارهة واستعراض أحدث التصميمات والتقنيات الخاصة بها.

وأعلن رئيس مجلس إدارة هيئة الترفية عن سيارة المستقبل «سيارة 2030»، التي ظهرت بشكل مختلف وعصري وقت الكشف عنها، هي الوحيدة في العالم، وصممت خصيصاً لموسم الرياض وتحديداً لمعرض الرياض للسيارات، حيث ستطرح في مزاد السيارات وبإمكان زوار المعرض اقتناؤها.