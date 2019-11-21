شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتلقى تهديدا من أكبر حلفائها بمحوها من وجه الأرض .. وفرض عقوبات على بن سلمان على خلفية مقتل خاشقجي! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعهد المرشح الديمقراطي المحتمل لإنتخابات الرئاسة الأمريكية "جو بايدن" بمحو المملكة العربية السعودية من وجه الأرض ، متعهدا بمعاقبتها أشد عقاب وجعلها دولة منبوذة في العالم ، متوعدا الأمير محمد بن سلمان بدفع الثمن غاليا .

وشدد من حدة نبرته تجاه السعودية، مؤكدا على ضرورة معاقبة الرياض على خلفية حرب اليمن و إغتيال الصحفي جمال خاشقجي ، وعدد اخر من الملفات التي تورط فيها المملكة مؤخرا .

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السعودية تتلقى تهديدا من أكبر حلفائها بمحوها من وجه الأرض .. وفرض عقوبات على بن سلمان على خلفية مقتل خاشقجي!



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وقال "بايدن" نائب الرئيس في عهد "باراك أوباما" ردا على سؤال عن الطريقة التي يتعين على الولايات المتحدة الرد بها على قضية خاشقجي والحرب اليمنية، أنه كان سيمضي في تجميد المساعدات العسكرية إلى الرياض وجعل السعودية دولة منبوذة على الصعيد الدولي.

وقال: "كنت سأوضح بجلاء أننا لا نعتزم في الواقع بيع الأسلحة لهم، وننوي إجبارهم على دفع الثمن ونبذهم" وتابع بايدن أنه كان سيلغي جميع الإعانات الأمريكية الممنوحة للسعوديين ومبيعات أي مواد لهم،

مضيفا أن حكومة السعودية "تحظى بقيمة اجتماعية إيجابية قليلة جدا"، متهما إياها بـ"قتل الأطفال والأبرياء"، ما يحتم "ملاحقتها" .



الجدير بالذكر ان المملكة العربية السعودية تقود تحالف عسكري عربي ضد مليشيات الحوثي الإنقلابية باليمن منذ ما يزيد عن خمسة أعوام ، دون تحقيق نتائج حقيقية لأهداف التحالف حتى الان .