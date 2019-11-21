شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة عكاظ السعودية تنشر ”خفايا” ماجرى بين الميسري والجبواني وعبدالعزيز جباري مع قيادات حوثية في عمان! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المستشار الرئاسي، عبدالعزيز جباري عن رفضهم لقاء وفد ميليشيا الحوثي الانقلابية أثناء زيارتهم للعاصمة العمانية مسقط في سبتمبر الماضي.

وقال جباري في حوار مع صحيفة "عكاظ" السعودية "حينما ذهبنا إلى عمان برفقة وزير الداخلية ووزير النقل كنا في تلبية لدعوة الأشقاء في عمان، وإعطاء فرصة تطمين للحوثيين بأن عمان تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف السياسية في اليمن".

وأضاف جباري "حاول الحوثيون الالتقاء بنا بشكل مباشر لكننا رفضنا ذلك، لإدراكنا بأن الجلوس معهم لن يفضي إلى أي اتفاق. بل كان من باب المناورة السياسية وتحقيق مكاسب إعلامية وسياسية من خلال لقائنا".

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صحيفة عكاظ السعودية تنشر ”خفايا” ماجرى بين الميسري والجبواني وعبدالعزيز جباري مع قيادات حوثية في عمان!



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وأشار جباري إلى أن أعضاءً من الحكومة سبق لهم الالتقاء بوفود الحوثيين وفي عدة دول وتحت أنظار العالم وبوساطة الأمم المتحدة "ومع ذلك لم يقدم الحوثيون أي شيء ولم يلتزموا بأي شيء في سبيل تحقيق السلام في اليمن".

وأكد جباري أن السلام في اليمن يتطلب ضغوطاً دولية وإقليمية على مليشيات الحوثي لإجبارها على التخلي عن المشروع الإيراني في المنطقة، والرضوخ إلى السلام المنشود لكل اليمنيين.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2015 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.