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عدن - ياسمين التهامي - يعتبر النظام الصحي الجيد في فصل الشتاء من عوامل الحصول على مناعة تقي من أمراض البرد ، والإنفلونزا، ومتاعب وآلام المفاصل والعظام، والقلب وبمعنى اخر لن تحتاج للطبيب انت واسرتك.

وتعد هذه الفواكة بحسب موقع " "Eating Wellهي الأهم، وهي :

- برتقال "دم الزغلول": البرتقال عمومًا من أكثر الفوكة احتواءً على فيتامين سي، الذي يساعد الجهاز المناعي على محاربة أي التهابات في الجهاز التنفسي، ويعد البرتقال "دم الزغلول" خلال فصل الشتاء الأشهر للونه الجذاب، ولكونه جرعة صحيّة من الألياف.

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مفاجأة مذهلة تفجرها ”دراسة حديثة” : 5 فواكة هي الأقوى للمناعة في فصل الشتاء تغنيك أنت وأسرتك عن الحاجة للطبيب



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- " الرمان ": وتعد هذه الفاكهة من أكثر أنواع الفواكة غناءً بالمواد المغذية، المضادة للأكسدة، هذا غير أنه يؤكل وحده ويمكن اضافته للسلطات والحلويات.

- الجريب فروت: من يتناوله يحقق لنفسه توازنًا مدهشًا في وزن الجسم، ويعزز الجهاز المناعي، بالإضافة إلى التمتع ببشرة أجمل وطاقة أقوى.

- الموز: وهو مصدر ممتاز لفيتامين ب 6 و مصدر جيد للألياف، والبوتاسيوم، وفيتامين ج.

- البرسيمون" الكاكا ": فاكهة مظلومة في رواجها لذا لا تجد الكثيرون مقبلون عليها، مع أنها تعتبر من أهم الفواكه الشتويّة الصحيّة، فهي تحتوي أليافا أكثر من التفاح، ويوصى بتناولها لمحتواها العالي من المعادن ومضادّات الأكسدة.