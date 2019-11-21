بالصور: “رونالدينيو” يشتري أول سيارة في معرض الرياض للسيارات

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، اليوم الخميس، أن نجم الكرة البرازيلية وبرشلونة المعتزل “رونالدينيو” اشترى أول سيارة في معرض الرياض للسيارات المقام ضمن موسم الرياض.

وأظهرت صورٌ اللاعبَ البرازيلي من داخل المعرض رفقة رئيس الهيئة المستشار تركي آل الشيخ، حيث ظهر اللاعب – الذي حضر للمشاركة ببطولة التيك بول- من داخل سيارة سوداء فارهة. ويشهد معرض سيارات الرياض إقامة مزاد علني على أحدث وأغلى السيارات في المملكة، بعد حصول رئيس هيئة الترفيه، على جميع التراخيص الرسمية لبيع 1200 سيارة على هامش المعرض.