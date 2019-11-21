وزير العدل يدعو نظراءه العرب إلى تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب

دعا وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني – اليوم (الخميس) في كلمته خلال اجتماع مجلس وزراء العدل العرب – إلى تعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب. كما أكد الصمعاني – خلال الاجتماع المنعقد في مقر الجامعة العربية بالقاهرة – على ضرورة تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وشبكة التعاون القضائي العربي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وأشار وزير العدل إلى سبق المملكة في التوقيع على اتفاقيات مكافحة الإرهاب، داعياً إلى مضاعفة جهود الدول لمواجهته وإصدار التشريعات التي تجرّمه وتكافح تمويله.

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