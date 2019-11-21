عثرت الجهات الأمنية في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان ، فجر اليوم الخميس ، على جثة طفل متوفي بجوار إحدى المدارس. وأوضحت مصادر وفقًا لصحيفة “المرصد” أن طفل سعودي يبلغ من العمر 11 عاما تم العثور عليه متوفي بالقرب من مدرسة صلاح الدين الإبتدائية بالمحافظة، وكشفت مصادر متداولة أن الطفل قتل شنقا . فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الواقعة لكشف ملابسات الحادث وأمرت بالتحفظ على جثة الطفل في ثلاجة الموتى لحين الانتهاء من التحقيقات

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كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة طفل بجوار إحدى المدارس في “أبو عريش” متوفى بطريقة مروعة في ظروف غامضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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