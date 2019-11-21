شاهد: شاب يحمل سلاح رشاش ويطلق النار على محل في حفر الباطن

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحظة قيام شاب بإطلاق النار بسلاح رشاش ، عصر اليوم الخميس ، على عمال في أحد المحلات بحفر الباطن.
وفي التفاصيل الآولية التي حصلت عليها صحيفة “المرصد” ، أن خلاف شخصي تطور بين شاب وعمال بإحدى المحال بحفر الباطن تطور لمحاولة اعتداء بسلاح رشاش وتهديدهم وإطلاق النار عليهم والفرار من الموقع.
في حين أظهر المقطع عدد من الشباب يستقلون سيارة قام قائدها بالوقوف أمام المحل وترجل منها حاملا سلاح رشاش وقام بإطلاق النار عليهم ، في حين تحصن العمال داخل المحل وقاموا بإغلاق الأبواب وسط مطالبة أحدهم بالاتصال وإبلاغ قسم الشرطة.
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