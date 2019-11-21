100 ألف ريال غرامة استخدام لغة غير العربية في المنشآت السياحية

كشفت مصادر «عاجل»، عن أن الهيئة العامة للسياحة توعدت كل المرافق السياحية العاملة بالمملكة، والتي لا تستخدم اللغة العربية في جميع تعاملاتها، بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال وإلغاء التراخيص أو بهاتين العقوبتين.

وأوضحت مصادر «عاجل»، أن تلويح الهيئة بفرض الغرامات، جاء تضامنًا مع مبادرة إمارة مكة «كيف تكون قدوة بلغة القرآن الكريم»، وبعد أن لوحظ عدم تقيد عدد كبير من المرافق السياحية باستخدام اللغة العربية في كل تعاملاتها مع المستهلكين أثناء التخاطب معهم أو الرد على الهاتف وغيرها.

وطالبت هيئة السياحة مرافق الإيواء بضرورة بأن يكون الرد على الهاتف والحديث مع الضيوف في البداية باللغة العربية وإذا كانوا لا يتحدثون العربية يتم تحويلهم والتحدث معهم باللغة الإنجليزية.

وشددت الهيئة على «ضرورة الالتزام بالتعليمات»، تفاديًّا للعقوبة النظامية. وأشارت إلى أن عدم الالتزام بالتعليمات يعد مخالفة لنص المادة السابعة من نظام السياحة؛ ما يستوجب توقيع عقوبة إدارية تتراوح قيمتها بين 10 و100 ألف ريال وإلغاء الترخيص أو بهما معًا.