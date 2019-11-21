«فينا خير» تقيم فعالية لمتلازمة داون بحضور «أم المعاقين»

نفذت مبادرة «فينا خير»، أمس الأربعاء، فعالية توعوية وترفيهية لأطفال متلازمة داون وأسرهم، برعاية الأميرة نوف بنت عبدالرحمن الفرحان آل سعود التي تلقب بـ«أم العاقين».

الفعالية التي أقيمت بالشراكة المجتمعية بين لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي قرطبة، ومركز الأوائل لذوي الإعاقة، ومركز سبار كيز بالحمراء مول، حضرها المستشار الشيخ عبدالعزيز الحسين المشرف العام على وقف ديوانية آل حسين الثقافية صاحب الأيادي البيضاء في المسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى شخصيات إعلامية ورموز وطنية واجتماعية لهم بصمتهم وأثرهم الكبير في خدمة المجتمع، أبرزهم الإعلامي جاسم العثمان، والتلفزيون السعودي، وعبدالله الأحمري المدير التنفيذي للجنة التنمية بحي قرطبة، ورجل الأعمال عبدالله النخيفي الراعي الرسمي للمبادرة، وعبدالإله العريني، ومتجر عرين العود، والمشرف على مركز سبار كيز ماجد العراج، وعدد من نجوم ومشاهير السوشيال ميديا، وأهالي ذوي الإعاقة.

وشارك في فعالية ومبادرة «فينا خير» (ثمانية عشر ركنًا تعريفيًّا) من مختلف التخصصات الاجتماعية والصحية والتطوعية والتشكيلية والتثقيفية للتعريف بأهمية التعايش المجتمعي ومعرفة حالات ذوي الإعاقة.

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وخلال فترة الفعالية الممتدة من الرابعة مساء إلى 8 مساءً، أقيمت جولة للأميرة والضيوف على الأركان التوعوية المشارِكة، وأقيم البرنامج الترفيهي والفقرات المتنوعة المشوقة على مسرح الفعالية والألعاب المختلفة، وتم توزيع الهدايا على المشاركين من أطفال متلازمة دوان وأسرهم وتكريم الضيوف والمتطوعين والجهات المشاركة في تنفيذ المبادرة من قبل ضيوف الشرف.

وتحدَّث المشرف العام على مبادرة «فينا خير» عبيد البرغش، عن شكره للأميرة نوف التي تحب أن تُسمي وتلقب نفسها «أم المعاقين»، مشيرًا إلى أنه كان لحضورها بصمة وأثر كبير في نفوس أطفال متلازمة داون وأسرهم.

فيما أعربت حصة الشهري عضوة مبادرة «فينا خير» عن سعادة جميع الأعضاء بنجاح الفعالية والمبادرة التي أسعدت فئة غالية على المجتمع، موضحةً أن «فينا خير» في خدمة الجميع، وتساهم في الشراكة المجتمعية مع جميع القطاعات لخدمة الوطن والمجتمع.