«الجوازات»: يجوز السفر إلى دول الخليج بالهوية الوطنية بشرط

كشفت المديرية العامة للجوازات، مدى إمكانية السفر إلى دول الخليج بالهوية الوطنية، وأقل مدة لصلاحية الجواز لذلك.

وتلقى الحساب الرسمي لـ«الجوازات» عبر تويتر، تساؤلًا من أحد المغردين قال فيه: «سلام عليكم.. الآن جوازي منتهي له مده قصيرة، وأبغي أسافر لدول الخليج بالمطار، هل أقدر أسافر بالهوية الوطنية فقط للرجال أو لا؟، أتمنى الرد سريعًا حتى لا أحجز وأتوه، وهل الجواز لو منتهي مدة قصيرة أقدر أسافر فيه أو لا؟».

وردت الجوازات قائلةً: «أهلًا بك، يمكن لحاملي الهوية الوطنية السفر ضمن دول الخليج بالهوية الوطنية، على ألا تقل صلاحية سريان الهوية عن ٣ أشهر. بخصوص جواز السفر، يلزم ألا تقل صلاحية الجواز عن ثلاثة أشهر للسفر ضمن الدول العربية، وستة أشهر لبقية الدول.. سعدنا بتواصلك».

وفاة الكفيل

وفي وقت سابق، أوضحت المديرية العامة للجوازات، الإجراءات اللازمة لحصول المكفول على تأشيرة خروج نهائي في حالة وفاة كفيله.

وتلقت «مديرية الجوازات» استفسارًا من أحد متابعيها، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بشأن «رغبة سائق هندي الجنسية توفيت كفيلته منذ سنة وتسعة أشهر، ويرغب في الحصول على تأشيرة خروج نهائي».

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وردَّت المديرية بأنه «في حال رغبة المستفيد في الحصول على تأشيرة خروج نهائي، يتم الإجراء بمراجعته مع أحد الورثة للشؤون القانونية لمنحه التأشيرة، بحيث تكون بناءً على طلب المستفيد وأحد الورثة».

الخروج النهائي

وكانت المديرية العامة للجوازات، قد أكدت في وقت سابق، أن انتهاء فترة تأشيرة الخروج النهائي للمستفيد الهارب، لا تعفي صاحب العمل من المسؤولية.

وقالت «مديرية الجوازات»: «إن إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد، لا يعفي صاحب العمل من المسؤولية، ما دام مسجلًا بالنظام في سجله».

وتابعت أنه «في حال انتهاء صلاحية التأشيرة دون مغادرة المستفيد، تُفرض غرامة ألف ريال على صاحب العمل ليتمكن من إلغاء التأشيرة وإعادة إصدار تأشيرة جديدة. ويُشترط سريان صلاحية هوية المقيم ليتمكن من إتمام الإجراء».