مسؤول سابق وأستاذ متقاعد.. عاد إلى صفوف الطلاب ليحفظ القرآن

لم يمنعه حصوله على أعلى الشهادات وتنقله في مناصب عليا من أن يعود طالبًا في رحاب القرآن الكريم، بالرغم من وصوله إلى العقد الخامس من العمر فإنه أصرّ على الالتحاق بالمقرأة الهاتفية، وهي أحد برامج منصة «خيركم» لتعليم القرآن الكريم عن بعد، واستطاع أن يتم 4 ختمات لكتاب الله بل يأتي إلى جدة قادمًا من أبها ليحصل على شهادته، وذلك بعد حصوله على تقدير ممتاز.

تلك هي قصة المدير السابق لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والأستاذ المتقاعد بجامعة الملك خالد وإمام وخطيب جامع الملك فهد بأبها الدكتور عبدالله بن محمد بن حميد، والتي بدأت مع المقرأة الهاتفية التابعة لجمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة قبل 4 سنوات حين بدأ بالحفظ، وتمكن بالجد والاجتهاد -بعد توفيق الله- خلال هذه الأعوام أن يختم القرآن الكريم 4 مرات.

إجازة القراءات

وأوضح بن حميد أنه التحق بمقرأة الشيخ فاروق خان والذي استفاد منه الكثير من تصحيح للتلاوة وأحكام التجويد وتثبيت الحفظ، فيما ذكر أن خطوته المقبلة هي الحصول على الإجازة في القراءات ليكمل مشواره القرآني، ويكون من أهل الخيرية لقوله صلى الله عليه وسلم: «خيركم من تعلم القرآن وعمله».

وعن تأثير القرآن عليه، بيّن بن حميد أن للقرآن الكريم أثر ايجابي كبير على حياته وحياة أبنائه والذين حرصوا تأثرًا به على أن يحفظوا القرآن، مؤكدًا أنه بات يشعر بالسكينة والطمأنينة بعد حفظ كتاب الله واصفًا اياه بالنور، فمعايشة القرآن وصحبته تغنيك عن الدنيا وما فيها وتهون عليك كل الصعاب، متمنيًّا أن يحرص الآباء والأبناء على التمسك بهذا الكتاب العزيز، وأن يتعاهدوه بالتلاوة على الدوام.