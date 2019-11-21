«إسكان تبوك» ينظم حملة تطعيم ضد الإنفلونزا لمنسوبيه

نظم فرع وزارة الإسكان بمنطقة تبوك، اليوم، حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، بحضور مدير الفرع المهندس إسماعيل عطا الله المسعودي، وبمشاركة منسوبي الفرع.

وأشاد المهندس المسعودي بمبادرة الحملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية التي تقدمها وزارة الصحة، والحرص على زيادة الوعي الصحي، والحفاظ على سلامة الموظفين، مشيرًا إلى أن الحملة اشتملت على برنامج تثقيفي وتوعوي لمنسوبي الفرع.

فيما أكدت صحة تبوك أن اللقاح يعطى لمن يرغب في تجنب الإنفلونزا الشديدة ومضاعفاتها؛ وذلك في بداية فصل الشتاء من كل عام، وتستهدف الفئات الأكثر عرضةً للإنفلونزا، وهم مرضى «السكري والربو»، وذوي أمراض القلب المزمنة وأمراض الكبد المزمنة.

فوائد اللقاح

وكانت وزارة الصحة أوضحت فوائد أخذ لقاح الإنفلونزا، مشيرةً إلى ضرورة التوجه إلى أقرب مركز صحي دون حجز موعد لأخذ اللقاح.

وأشارت الوزارة -في إنفوجراف نشرته عبر حسابها بموقع التواصل تويتر، ضمن حملة «استعد للشتاء»- إلى أن اللقاح يخفض احتمالية التنويم بسببها في العناية المركزة بنسبة 82%، كما يخفض احتمالية الوفاة بسبب الإنفلونزا عند الأطفال بنسبة 65%، ويخفض كذلك احتمالية التنويم بنسبة 40% بسبب الإنفلونزا لدى الحوامل.

Advertisements

وأضافت الوزارة أن اللقاح يحمي الطفل من الإنفلونزا الموسمية، مطالبةً بالتوجه إلى أقرب مركز صحي للحصول على اللقاح وبدون حجز موعد.

وكانت الوزارة أوضحت في وقت سابق أن طرق العدوى بالإنفلونزا تكون عن طريق الرذاذ المتطاير عند العطس، أو لمس الأسطح الملوثة، وأن فترة العدوى تكون من 5 إلى 7 أيام.

وأضافت الوزارة أن طرق الوقاية من الإنفلونزا تتضمن: أخذ لقاح الإنفلونزا، وغسل اليدين جيدًا، وتجنب لمس العين أو الفم مباشرة، وتجنب الأماكن المزدحمة، واستخدام المناديل عند العطس والسعال، والحرص على نظافة المكان.

وأكدت وزارة الصحة أن لقاح الإنفلونزا هو الوسيلة الوحيدة للوقاية من 70-90% من الإنفلونزا الموسمية، مشيرةً إلى أنه يجب أخذ اللقاح سنويًّا.