كشفت مصادر «عاجل»، أن الجهات الأمنية بمحافظة أبوعريش بمنطقة جازان، باشرت واقعة العثور على جثة طفل سعودي فجر اليوم الخميس، بجوار مدرسة صلاح الدين الابتدائية. وقالت مصادر «عاجل»، إن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الطفل الذي يبلغ من العمر ٩ سنوات، قتل شنقاً . وستوافيكم «عاجل» بالتفاصيل حال توفرها.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «جريمة الفجر».. العثور على جثة طفل قتل شنقاً في أبوعريش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.