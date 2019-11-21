لتمكينهم من الاكتتاب في أرامكو.. مليون ريال من بترورابغ لأسر شهداء الواجب

شهد الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة؛ مراسم توقيع مذكرة تعاون بين قيادة المنطقة الغربية بوزارة الدفاع، وشركة رابغ للتكرير والبتروكيمياويات «بترورابغ».
مليون ريال
وستقدم الشركة –بحسب الاتفاقية- مليون ريال مساهمةً منها لتمكين أبناء وبنات شهداء الواجب بالمنطقة من الاكتتاب في أسهم شركة أرامكو السعودية.
تأتي الاتفاقية ثمرةً لتوجيه نائب أمير منطقة مكة، خلال زيارته إلى محافظة رابغ العام الماضي، بأن يكون للشركات دورها ومساهمتها الفاعلة في البرامج والمبادرات المجتمعية، وحينها استجابت شركة «بترورابغ» وأطلقت عدة مبادرات وبرامج تعليمية وتدريبية موجهة لأبناء شهداء الواجب.
وتنص الاتفاقية التي وقعها من الجانبين قائد المنطقة الغربية اللواء عبدالله الطويلعي، وعن «بترورابغ» نائب الرئيس للعلاقات الصناعية هشام عزو؛ على تقديم الشركة مليون ريال لاكتتاب أبناء وبنات شهداء الواجب في المنطقة في أسهم شركة أرامكو السعودية؛ تقديرًا وعرفانًا منها لما قدمه آباؤهم من تضحيات لأجل الدفاع عن الوطن والذود عن مقدساته.
بدوره، تتولى قيادة المنطقة الغربية بوزارة الدفاع تزويد شركة رابغ للتكرير والبتروكيمياويات (بترورابغ) بأسماء أبناء وبنات شهداء الواجب، وبكافة المتطلبات والمستندات النظامية لإتمام علمية الاكتتاب.
يُذكر أن شركة بترورابغ، أعلنت -خلال زيارة الأمير بدر بن سلطان لرابغ العام الماضي- عن تخصيص مبلغ يتجاوز ثلاثة ملايين ريال لصالح المساهمة والبرامج المجتمعية.
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