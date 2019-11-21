تحويلات مرورية في جدة بدءًا من غد ولمدة 486 يومًا

أعلنت إدارة مرور محافظة جدة، نقل الحركة المرورية من الطريق الرئيسي لشارع محمد بن عبدالعزيز عند تقاطع طريق المدينة إلى طريق الخدمة.

وقالت إدارة مرور جدة، في تغريدة نشرها «المرور السعودي»: «لقائدي المركبات.. تقرر اعتبارًا من يوم الجمعة 25 ربيع الأول 1441هـ ولمدة (486) يومًا، سيتم نقل الحركة المرورية من الطريق الرئيسي لشارع محمد بن عبدالعزيز عند تقاطع طريق المدينة، إلى طريق الخدمة»، بحسب الخريطة المرفقة.

من جانبها، قالت أمانة محافظة جدة، إن نقل الحركة المرورية يأتي نظرًا إلى البدء في تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع تنفيذ نفق تقاطع طريق المدينة مع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية سابقًا).

وقدمت أمانة جدة الاعتذار إلى قائدي المركبات عن ضيق المسار للمتجهين من الغرب إلى الشرق؛ نظرًا إلى ظروف الموقع، معلنةً عن الطرق البديلة.