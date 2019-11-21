«الأرصاد»: أمطار غزيرة على عدة مناطق بالسعودية حتى الأحد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من غدٍ الجمعة حتى يوم الأحد، على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

تكون الضباب

من جانبه قال مدير إدارة التحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عايض البلوي، في فيديو بثه الحساب الرسمي لهيئة الأرصاد على« تويتر»، إن المدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية ستتأثر بهطول الأمطار ابتداء من السبت المقبل.

ولم تستبعد «الأرصاد» تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

وحول حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر، قالت الأرصاد: إنها ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة في حين ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38كم/ساعة على الخليج العربي.

موجة برد

من جانبه توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الخميس، انتهاء موسم «الوسم» بعد 12 يومًا، ويعقبه مربعانية الشتاء، مبينًا أن البرد الفعلي سيكون في منتصف ديسمبر.

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وقال الزعاق، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «‏بقي 12 يومًا وينتهي الوسم وتدخل علينا مربعانية الشتاء.. و20 يومًا من المربعانية تعتبر وسمًا بالنسبة للأمطار»، وتابع: «والبرد الفعلي (الذي يدخل مع الإنسان في فراشه) يتزامن مع دخول النجم الثاني منها أي في منتصف ديسمبر.. وبوادر الباذر ظاهرة الآن على جميع الأماكن الممطورة».

تيارات جنوبية

فيما توقّع خبير الأرصاد علي السفري الحربي -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- حالة جوية جديدة تبدأ غدًا الجمعة، قائلًا: «مع يوم الجمعة سندخل مرحلة جديدة من حالة عدم استقرار جوي، تبدأ بوادرها بهبوب تيارات جنوبية على غرب المملكة ووسطها، وذلك ناتج في تخلخل في قيم الضغط شمالًا وشمال غرب، متزامنًا مع مرور موجات علوية من أصل أخدود علويّ متمركز شمال قبرص يتقدم للشمال والشمال الشرقي».

وأضاف الحربي أن الحالة الجوية القادمة، ستكون مختلفة عن سابقتها من حيث وضعية التموج العلوي البارد، وشبيهة بسابقتها من حيث طبيعة التكونات الممطرة. مشيرًا إلى أنه سيكون هناك اختلاف بينهما في طبيعة التكونات الممطرة نواحي وسط الغربية. مضيفًا أن هناك احتمالية لنشاط جبهي عبر سواحل جدة وجنوبها.

رحيل الحالة الجوية

وأشار الحربي إلى رحيل الحالة الجوية الحالية، مساء اليوم الخميس، قائلًا: إن الحالة الحالية ستكون في أبعد نطاقها من الجزيرة العربية نواحي أقصى جنوب عمان. مضيفًا أن النشوءات الجبلية ستستمر حتى مع رحيلها، والسبب هو استمرار الاندفاع المداري الرطب.

وأضاف الحربي، أن الرياح الشرقية والشمالية الشرقية على شمال ووسط البحر الأحمر، تعطي معنى لوضعية جديدة منتظرة.