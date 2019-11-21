«أمن الطرق» يوجه تحذيرًا لقائدي المركبات على طرق مكة

حذرت إدارة القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الخميس، قائدي المركبات بمنطقة مكة المكرمة، من غبار كثيف يحد من مدى الرؤية على معظم المواقع.

ـ غبار كثيف على الطرق:

وذكرت «أمن الطرق» عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر: «يرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً للغبار الكثيف الذي تشهده بعض الطرق بالمنطقة وتحديداً طريق ينبع وطريق المدينة والذي يحد من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع».

وكان نظام الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد، وجه تنبيهاً من نشاط في الرياح السطحية مع تدنٍ في مدى الرؤية على عدة أنحاء في مناطق مكة وتبوك والمدينة المنورة.

ـ تنبيه على 3 مناطق

وأوضحت هيئة الأرصاد –عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل تويتر- أن الحالة الجوية السابقة تشمل «العيص، بدر، وينبع» بمنطقة المدينة المنورة، و«الوجه وأملج» بمنطقة تبوك، و«الجموم وجدة وخليص ورابغ» بمنطقة مكة المكرمة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الحالة الجوية تستمر على المدينة المنورة وتبوك ومكة المكرمة حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم.

انخفاض درجات الحرارة:

وكانت الهيئة العامة للأرصاد توقعت في تقريرها لطقس اليوم الخميس، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق، مع استمرار التوقع بهطول الأمطار الرعدية.

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وأشارت هيئة الأرصاد، إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة، يمتد إلى منطقة نجران، في حين يستمر التوقع بهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية، كذلك على مناطق: نجران، عسير، الباحة، وجازان، وتشمل السواحل منها، وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن هناك نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمتد لتشمل الأجزاء الساحلية منها.

ـ رياح سطحية على البحر الأحمر:

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية ستكون شمالية شرقية إلى شمالية على الجزءين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي، بسرعة 15-42 كم/ ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، حسب تقرير هيئة الأرصاد.

أما الخليج العربي، فستكون الرياح السطحية شمالية غربية بوجه عام، بسرعة 15-40كم/ ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين.