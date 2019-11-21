بالصور.. «مستشفى بدر» يتفاعل مع أسبوع المضادات الحيوية

شارك مستشفى بدر العام بمحافظة بدر في منطقة المدينة المنورة، اليوم الخميس، في فعاليات الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية والتعريف بها، حيث تم بهذه المناسبة إعداد برنامج شارك فيه أقسام «منع ومكافحة العدوى - قسم الصيدلية - قسم المختبر - قسم التوعية الصحية».

وعبّر مدير التجمع الصحي بمحافظة بدر، الدكتور زكي أحمد الصبحي، في كلمته، عن شكره وتقديره على هذا التفاعل من جميع الأقسام، وما تقدمه من دور توعوي وتثقيفي حتى تعم الفائدة المرجوة.

ـ تعريف مبسط بالمضادات الحيوية:

من جانبه، قام رئيس قسم الصيدلية الصيدلي عبدالعزيز الصبحي، بتعريف مبسط عن المضادات الحيوية وأهمية التوعية باستخدامها الأمثل، والأضرار الناتجة عن كثرة استخدامها.

وشارك المدير الطبي الدكتور عابد الصبحي واستشاري الأطفال الدكتور زكي الصبحي، في الإجابة على أسئلة الزوار والمراجعين والحضور، حول المضادات الحيوية وطرق استخدامها بالطرق الصحيحة والسليمة.

ـ أهمية غسل اليدين في مكافحة العدوى:

بدروها، أكدت رئيسة قسم مكافحة ومنع العدوى أحلام بنت سفران الصبحي، أهمية غسل اليدين، قائلة «مما لا يخفى على الجميع أهمية دور نظافة اليدين في منع انتشار الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، والتي قد يكون لها أثر بالغ في التأثير على الصحة، لذا كان تركيز قسم مكافحة ومنع العدوى على نشر ثقافة نظافة اليدين دائماً وأبداً حيث الوقاية خير من العلاج».