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2019-11-21 تصنيع أول طائرة بدون طيار باسم المملكة ضمن فعاليات معرض دبي للطيران متابعات الخليج 365 - الرياض دشن المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية جناح إنترا للتقنيات الدفاعية في معرض دبي للطيران. Advertisements وكشفت شركة إنترا عن الطائرة السعودية (عاصف)، طائرة بدون طيار ذات إقلاع وهبوط عمودي والتي تم تطويرها من قبل شركة إنترا للتقنيات الدفاعية. شارك الخبر







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