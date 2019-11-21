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تصنيع أول طائرة بدون طيار باسم المملكة

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2019-11-21

تصنيع أول طائرة بدون طيار باسم المملكة

ضمن فعاليات معرض دبي للطيران

متابعات الخليج 365 - الرياض

دشن المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية جناح إنترا للتقنيات الدفاعية في معرض دبي للطيران.

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وكشفت شركة إنترا عن الطائرة (عاصف)، طائرة بدون طيار ذات إقلاع وهبوط عمودي والتي تم تطويرها من قبل شركة إنترا للتقنيات الدفاعية.

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