قواميس أكسفورد تختار «طوارئ المناخ» كلمة 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختارت قواميس أكسفورد عبارة Climate emergency (حالة طوارئ تتعلق بالمناخ) لتكون كلمة العام، متغلبة على تعبيرات أخرى تتعلق بالمناخ، مثل climate crisis (أزمة مناخية) وeco-anxiety (القلق البيئي).

ووصف القاموس العبارة بأنها «موقف يتطلب اتخاذ إجراء عاجل للحد من أو وقف التغير المناخي وتجنب الضرر البيئي الذي ليس من المحتمل إلغاؤه والناجم عن ذلك».

وجرى اختيار التعبير لأنه يعكس «روح الجماعة أو المزاج أو الشغل الشاغل» في 2019، مع «احتمالية استمراره كمصطلح ذي أهمية ثقافية».