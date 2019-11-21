بقاء الأطفال لفترات طويلة أمام الكمبيوتر يضر بتطور المخ لديهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - سينسيناتي (أمريكا)

خلصت دراسة أمريكية حديثة إلى المزيد من الأدلة على كيفية التأثير السلبي لاستخدام الوسائط على المخ لدى الصغار. وذكر أطباء من الولايات المتحدة في دراسة لهم نشرت نتائجها في العدد الحالي من مجلة «جاما بيدياتريكس» المعنية بالدراسات الخاصة بالأطفال أن هناك اختلافات هيكلية في بعض مناطق المخ لدى الأطفال الذين يقضون وقتا طويلا أمام شاشات الحاسوب.

وأكد الباحثون أن هذه الفوارق تؤثر وبشكل خاص على تطور القدرات اللغوية لدى هؤلاء الأطفال.

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وقال مارتن كورته من جامعة براونشفايج الألمانية للعلوم التطبيقية إن المشكلة الأساسية في ذلك «تكمن في أن الأطفال الذين يقضون وقتا كثيرا أمام شاشات الحاسوب، يتحدثون أقل ويستمعون أقل لكلام غيرهم».

وأوضح البروفيسور الألماني أن تطور المخ لدى الأطفال يحتاج لتفاعل الوالدين معهم وإلى تحرك الأطفال وممارستهم الرياضة.

وضم كريستيان مونتاج، رئيس قسم علم النفس الجزيئي بجامعة أولم الألمانية، صوته إلى صوت البروفيسور كورته قائلا «جلوس الأطفال أمام شاشات الحاسوب بشكل مبالغ فيه يخفض فرصتهم في اللعب بشكل حقيقي». وشدد على أن ما يعرف بـ «اللعب الخشن» ضروري لتطور الجهاز الحركي لدى الأطفال وقدراتهم الاجتماعية.