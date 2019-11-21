سيدني تفرض قيودا على استخدام المياه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - سيدني

فرضت سيدني قيودا على استهلاك المياه، حيث ينبغي استخدام الدلاء لري الحدائق وغسل السيارات، وذلك نظرا لانخفاض مستويات مياه السدود بشكل أسرع من المتوقع، حسبما أعلنت حكومة ولاية نيوساوث ويلز أمس.

ومع غياب الأمطار تقريبا لشهور، وعدم توقع سقوط أي أمطار في هذه الفترة مع ارتفاع حرارة الصيف، فإن مستويات مياه السدود التي توفر المياه لخمسة ملايين نسمة يعيشون في سيدني عاصمة الولاية تنخفض بمعدل 1% أسبوعيا.

ووصلت مستويات مياه السدود حاليا إلى 46%، ومن المعتاد ألا يبدأ فرض القيود قبل أن تنخفض المستويات إلى 40%.