3 كؤوس ذهبية في هجن الخليج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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حقق منتخب السعودية للهجن 3 كؤوس، إضافة إلى 4 ميداليات فضية، ومثلها برونزية في بطولة كأس الخليج السادسة لسباقات الهجن 2019 التي نظمتها الكويت أمس الأول، وحصد الكأس الذهبي الأول حمد بن سالم آل فهيدة المري بالمطية جلمودة، فيما حقق الكأس الثاني فهد بن عبدالله الشمري بالمطية الشاهينية، ونال الثالث فيصل بن راشد بن شريم بالمطية الدرعي.
وقدم رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي التهنئة لجميع الفائزين مقدما شكره للجميع على النتائج الإيجابية التي تحققت للمرة الأولى.
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