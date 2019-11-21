شوقي غريب يستنجد بجماهير الفراعنة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وجه شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم شكره إلى الشعب المصري على استجابته السريعة لدعوته بالحضور بكثافة ومؤازرة اللاعبين من مدرجات استاد القاهرة في مباراة الدور قبل النهائي ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، والتي حققت رقما قياسيا في الحضور الجماهيري.

وقال غريب في تصريحات صحفية أمس: إنه عندما وجه دعوته لجماهير الكرة المصرية بملء الاستاد وإن المنتخب الأولمبي المصري لن يخذلهم كان يعي كل حرف مما قاله، وكان ذلك نابعا من ثقته في فريقه وفي كل أعضائه، وقبل كل ذلك إيمانه بأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا.