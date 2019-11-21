عقوبة مزدوجة ضد مرسيليا وليل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عاقبت لجنة الانضباط بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم أمس الفارو جونزاليس مدافع مرسيليا بالإيقاف مباراتين.

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وجاء إيقاف جونزاليس بعد تعرضه للطرد خلال فوز مرسيليا على أولمبيك ليون بهدفين مقابل هدف في العاشر من الشهر الحالي.

كما عاقبت لجنة الانضباط بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم نادي مرسيليا بغرامة مالية قدرها 75 ألف يورو بسبب سلوك الجماهير خلال المباراة ذاتها.

ولم يسلم نادي ليل أيضا من العقوبة، حيث فرضت عليه غرامة قدرها 70 ألف يورو بسبب تصرفات الجماهير خلال المباراة أمام ميتز.