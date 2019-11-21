السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. Advertisements وأعرب الملك سلمان في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق اطراد التقدم والازدهار. وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس الجمهورية اللبنانية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.



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كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تهنئ الرئيس اللبناني بذكرى الاستقلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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