بترو رابغ تقدم مليون ريال لأبناء وبنات الشهداء للاكتتاب في أرامكو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعتزم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات «بترو رابغ» تقديم مبلغ مليون ريال مساهمة منها لتمكين أبناء وبنات شهداء الواجب بالمنطقة الغربية من الاكتتاب في أسهم شركة أرامكو السعودية، وذلك ضمن اتفاقية التعاون التي أبرمتها الشركة مع قيادة المنطقة الغربية بوزارة الدفاع، والتي شهد توقيعها أمس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة.

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وتأتي الاتفاقية ثمرة لتوجيه نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال زيارته لمحافظة رابغ العام الماضي، بأن يكون للشركات دورها ومساهمتها الفاعلة في البرامج والمبادرات المجتمعية، وحينها استجابت شركة «بترو رابغ» وأطلقت عدة مبادرات وبرامج تعليمية وتدريبية موجهة لأبناء شهداء الواجب.

وتنص الاتفاقية التي وقعها من الجانبين قائد المنطقة الغربية اللواء عبدالله الطويلعي، وعن «بترو رابغ» نائب الرئيس للعلاقات الصناعية هشام عزو، على تقديم الشركة مليون ريال لاكتتاب أبناء وبنات شهداء الواجب في المنطقة في أسهم شركة أرامكو السعودية تقديرا وعرفانا منها لما قدمه آباؤهم من تضحيات لأجل الدفاع عن الوطن والذود عن مقدساته، بدوره تتولى قيادة المنطقة الغربية بوزارة الدفاع تزويد شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ) بأسماء أبناء وبنات شهداء الواجب وبكافة المتطلبات والمستندات النظامية لإتمام علمية الاكتتاب.

يذكر أن شركة بترو رابغ أعلنت خلال زيارة الأمير بدر بن سلطان لرابغ العام الماضي عن تخصيص مبلغ يتجاوز الثلاثة ملايين ريال لصالح المساهمة والبرامج المجتمعية.