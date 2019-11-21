الفيصل ينقل تعازي القيادة لولي عهد أبوظبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نقل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل على رأس وفد ضم وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وعددا من المسؤولين، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ومواساتهما لولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، رحمه الله، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع مغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد للأمير خالد الفيصل والوفد المرافق أمس الأول في قصر مشرف بالعاصمة أبوظبي، بحضور عدد من المسؤولين بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أعرب الجميع عن صادق تعازيهم ومواساتهم في وفاة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يشمله بواسع رحمته ورضوانه ويلهم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان في فقيدهم.