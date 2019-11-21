الشورى يناقش تعديل نظامي الخدمة المدنية والمؤسسات الصحية الخاصة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يناقش مجلس الشورى خلال جلسته التي يعقدها الاثنين المقبل تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن تعديل المادة (13) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة بشأن التعديل.

كما يناقش تقرير اللجنة الصحية بشأن التعديل المتعلق بحذف الفقرة (1) من المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، وفقا لما قضى به الأمر الملكي رقم (8072) وتاريخ 13/2/1440هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة بشأن التعديل.

بعد ذلك يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1439/1440هـ، في جلسة سابقة، وذلك بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة المالية، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1439/1440هـ، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1439/1440هـ، وتقرير اللجــنة الخاصة بشأن مقتــرح تعديل الفقرة (1) من المادة الـ24، والفقرة (2) من المادة الـ42 من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433هـ.

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وخلال جلسة الثلاثاء المقبل يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي1439/1440هـ، في جلسة سابقة، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

بعد ذلك يناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1439/1440هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بعد دراستها تقرير الهيئة.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1439/1440هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بعد دراستها تقرير الهيئة.

وفي ذات الجلسة يناقش تقرير لجنة الحج والإسكان بشأن مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة الذي قدمته بشأن مشروع النظام.

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