السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة_مكة المكرمة فيما هنأ الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، الدول الإسلامية بإقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) مقترح مملكة البحرين لتحديد يوم 18 نوفمبر من كل عام يوماً دولياً للفن الإسلامي، أعلن سموه عن احتضان العاصمة الرياض لأول بينالي للفن الإسلامي في المتحف الإسلامي. ويهدف البينالي، الذي ستقيمه وزارة الثقافة بالتعاون مع المنظمة اﻹسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)للتعريف بأشكاله التعبيرية على مر العصور وتسليط الضوء على دوره في الحركات الفنية الأخرى.



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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الثقافة: الرياض ستحتضن أول بينالي للفن الإسلامي بالتعاون مع "الإيسيسكو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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