شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن نايف يعزي في وفاة «سلطان بن زايد» والان نبدء بالتفاصيل

بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قدم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية، التعزية لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في وفاة أخيه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الدولة -رحمه الله-، وذلك في قصر المشرف بإمارة أبو ظبي اليوم (الخميس)، بحضور سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين.

وأعرب سموه عن صادق التعازي والمواساة في وفاة الفقيد، سائلاً الله له المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وقد كان في معية سموه، صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، الذين أعربوا عن صادق التعازي والمواساة في وفاة الفقيد، سائلين الله له المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته.

وقد كان في استقبال سموه ومرافقيه لدى وصوله مطار أبو ظبي الدولي سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان سمو ولي عهد أبو ظبي، وسمو الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى المملكة.