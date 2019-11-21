شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة: الرياض تحتضن أول بينالي للفن الإسلامي بالتعاون مع «الإيسيسكو» والان نبدء بالتفاصيل
ويهدف البينالي، الذي ستقيمه وزارة الثقافة بالتعاون مع المنظمة اﻹسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)للتعريف بأشكاله التعبيرية على مر العصور وتسليط الضوء على دوره في الحركات الفنية الأخرى.
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