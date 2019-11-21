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وزير الثقافة: الرياض تحتضن أول بينالي للفن الإسلامي بالتعاون مع «الإيسيسكو»

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• اعتماد "اليونسكو" 18 نوفمبر يوماً دولياً للفن الإسلامي
هنأ صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، الدول الإسلامية بإقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) مقترح مملكة البحرين لتحديد يوم 18 نوفمبر من كل عام يوماً دولياً للفن الإسلامي، أعلن سموه عن احتضان العاصمة الرياض لأول بينالي للفن الإسلامي في المتحف الإسلامي.

ويهدف البينالي، الذي ستقيمه وزارة الثقافة بالتعاون مع المنظمة اﻹسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)للتعريف بأشكاله التعبيرية على مر العصور وتسليط الضوء على دوره في الحركات الفنية الأخرى.

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