الأحوال المدنية توضح شروط خدمة تقدير

2019-11-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، السن الذي يستحق فيه متابعات الخليج 365 الاستفادة من خدمة “تقدير” لإنجاز معاملاته.

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وأشارت الأحوال المدنية، في بيان لها، إلى أن المرحلة العمرية التي يبدأ فيها متابعات الخليج 365 الاستفادة من هذه الخدمة هي 85 عامًا.

وأضافت أنه في حال كان المستفيد عمره أقل من 85 عامًا يتم إرفاق تقرير طبي معتمد في طلب الخدمة.

يذكر أن الخدمة يتم طلبها من خلال الموقع الإلكتروني، للتسهيل على المستفيدين لإنجاز معاملاتهم في أماكن وجودهم، وهم: كبار السن، ذوو الاحتياجات الخاصة، المرضى.

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