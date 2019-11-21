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سيول عسير تجتاح قرية رجال التراثية
متابعات الخليج 365 - عسير
اجتاحت السيول المتدفقة طريق قرية رجال التراثية في رجال ألمع بمنطقة عسير.
وأظهرت عدة مقاطع وثقها مواطنون تدفق السيول بشدة بعد الأمطار التي هطلت اليوم الخميس.
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