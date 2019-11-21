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2019-11-21 سيول عسير تجتاح قرية رجال التراثية متابعات الخليج 365 - عسير Advertisements اجتاحت السيول المتدفقة طريق قرية رجال التراثية في رجال ألمع بمنطقة عسير. وأظهرت عدة مقاطع وثقها مواطنون تدفق السيول بشدة بعد الأمطار التي هطلت اليوم الخميس. شارك الخبر

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