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اتفاق الرياض رافد مهم للشرعية في اليمن

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2019-11-21

اتفاق الرياض رافد مهم للشرعية في اليمن

متابعات الخليج 365 - واس

أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، أن اتفاق الرياض يشكل رافدًا مهمًا للشرعية في البلاد.
وثمّن خلال لقائه اليوم، نائب السفير البريطاني لدى اليمن سيمون سمارت، جهود المملكة العربية في إنجاز هذا الاتفاق الذي يحافظ على وجود الدولة.
وتطرق اللقاء، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، إلى آخر التطورات في اليمن، وما يتعرض له اليمنيون من معاناة على أيدي ميليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران التي باتت اليوم تشكل خطرًا وتهديدًا للأمن والسلم المحلي والإقليمي والدولي.

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