شكرا لقرائتكم أمطار المساء تظهر أجواء أحد رفيدة الحلوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-21 أمطار المساء تظهر أجواء أحد رفيدة الحلوة متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أحد رفيدة شهدت محافظة أحد رفيدة هذا المساء أمطارًا غزيرة وسط المحافظة، بينما كانت بين متوسطة إلى خفيفة على بعض المراكز والقرى القريبة التابعة لها. Advertisements ولازالت بوادر الخير توحي بهطول أمطار أخرى بمشيئة الله جعلها الله سُقيا خير وبركة وأعم بنفعها أرجاء البلاد. وأظهرت أمطار المساء الأجواء الحلوة في أحد رفيدة. شارك الخبر







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