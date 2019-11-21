شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ يكشف الستار عن «سيارة المستقبل 2030».. الوحيدة في العالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، سيارة المستقبل «سيارة 2030»، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم (الخميس) في منطقة «معرض الرياض للسيارات» بالجنادرية.

وأعلن آل الشيخ أن «سيارة 2030»، التي ظهرت بشكل مختلف وعصري وقت الكشف عنها، هي الوحيدة في العالم، وصممت خصيصاً لموسم الرياض وتحديداً لمعرض الرياض للسيارات، حيث ستطرح في مزاد السيارات وبإمكان زوار المعرض اقتناؤها.

وانطلقت فعاليات منطقة «معرض الرياض للسيارات» المنطقة الثالثة من مناطق «موسم الرياض»، اليوم وستستمر حتى الخميس القادم 26 نوفمبر 2019، ويشهد المعرض إقامة فعاليات متعددة تلبي شغف عشاق السيارات، مثل: مزاد معرض الرياض للسيارات، ومعرض فيراري، والمدفع البشري، وسباق المحاكاة، وسباقات RC & Drifting، وMonster Jam، وPolice Academy، وHot Wheels، وعدد من الحفلات الموسيقية.