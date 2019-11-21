بلدي الطائف يناقش إصلاح حفر الشوارع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل خالد اليوسف - الطائف

بحث المجلس البلدي لأمانة الطائف بقاعة اجتماعات غرب المحافظة الجهود المبذولة من الأمانة في مجال إصلاح حفر الشوارع وإزالة اللوحات المخالفة والمظلات العشوائية والسيارات المتعطلة، فيما استعرض مشاريع الأمانة المستقبلية، بحضور رئيس المجلس صاطي بن ثواب العتيبي وكافة الأعضاء.

وجرى خلال الاجتماع عرض أعمال تحديث المخطط الإرشادي عن المحافظة وشرح مراحله بشكل مفصل، كما تناول أهمية المرصد الحضري ومؤشراته المعززة لجهود التنمية والتطوير، كما بحث المجتمعون إزالة التشوهات البصرية ومعالجتها وآلية رصد التشوهات وتحليلها ومعالجتها.

وأوضح رئيس المجلس صاطي العتيبي أن المجلس ركز على مشروعات تحسين المشهد الحضري وما جرى إنجازه في هذا الصدد.

Advertisements

وفي نهاية الاجتماع قدم أمين المجلس التعاميم الواردة من الإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية، وذلك للأخذ بها بعين الاعتبار خلال خطط وبرامج عمل المجلس للمرحلة المقبلة.

من جهة أخرى أزالت إدارة النظافة بأمانة الطائف 6700 طن من مخلفات البناء والهدم من أنحاء المدينة خلال الأسبوعين الماضيين ضمن جهود معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وشرعت الإدارة في تنفيذ برنامج مكثف للنظافة بأحياء المدينة بأعمال النظافة ورفع المخلفات وإزالة الأتربة والحشائش ومخلفات الهدم المجهولة.

وأوضحت الأمانة أنها دعمت أعمال فرق النظافة والكنس ورفع المخلفات والمتروكات من خلال زيادة أعداد الآليات والعمالة الراجلة وتوزيعها على الأحياء حسب احتياجها من خدمات النظافة، كما جرت مضاعفة مرات التفريع للحاويات مع تخصيص فرق لمتابعة الحاويات ومعالجتها بشكل فوري.

من أعمال إزالة التشوه البصري: