كورنيش جدة الشمالي بدون دورات مياه منذ شهرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة
رغم مرور شهرين على إغلاق دورات المياه أمام الزوار والمرتادين بالكورنيش الشمالي في محافظة جدة إلا أن الجهات المعنية لم تحرك ساكنا، مما أثار امتعاض الكثيرين، فيما عزت أمانة المحافظة الإغلاق إلى أعمال الصيانة.
وأكد عدد من المواطنين والمواطنات أنهم فوجئوا بإغلاق دورات المياه خلال زيارتهم للكورنيش، بالتزامن مع الأجواء الربيعية الجميلة التي تعيشها جدة هذه الأيام وكثرة ارتياد المتنزهين للبحر، مشيرين إلى أن الإغلاق غير مرتبط بالصيانة حيث لا يوجد ما يدل أي عمل حاليا.
وقالت خديجة علي إن والدتها كبيرة بالسن ولديها مرض السكر وعندما ذهبت بها لدورة المياه فوجئت بأنها مغلقة، دون وجود ما يدل على أعمال الصيانة، وأن المكان بدون إنارة وأصبح شبه مهجور.
وأضافت «اضطررت إلى أخذ والدتي لدورة مياه أحد المطاعم والذين رفضوا إدخالنا في البداية لعدم تناولنا وجبة لديهم والطلب من المطعم ولكن عند شرح وضع والدتي تفهموا الأمر».
في حين اشتكى آخرون من أن أبنائهم الصغار بالسن والأطفال بحاجة لدورات المياه التي توقفت عن العمل جميعها في وقت واحد لنحو شهرين دون مبرر.
من جهتها اكتفت أمانة جدة بالرد على استفسارات «مكة» بأن دورات المياه بالكورنيش تحت أعمال الصيانة الشاملة وسيتم افتتاحها قريبا.
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