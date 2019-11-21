المنظمة العربية للسياحة تسعى لإصدار بطاقة سائح بدلا من الجواز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله السلمان - الأحساء

كشف رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر آل فهيد عن سعي المنظمة لإصدار بطاقة سائح للسياح العرب في داخل الدول العربية، بدلا من حمل أحدهم جواز السفر والتنقل به داخل الدولة التي يقصدها سياحيا، ويأتي ذلك في إطار الحفاظ على الجواز من الضياع والسرقة وغير ذلك، ومن خلال هذه البطاقة تتاح له حرية التنقل والحركة، وبالتالي تأمين جوازه.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في نهاية أعمال الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي، الذي حمل عنوان «السياحة والأمن رافدان للتنمية»، ونظمته المنظمة العربية للسياحة في الانتركونتيننتال بالأحساء، بالتعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب، واختتم أعماله أمس. وشدد المشاركون في الملتقى على أهمية الأمن للجذب السياحي، وذلك من خلال الأوراق التي شارك بها مسؤولون في الأجهزة والوزارات السياحية من دول عربية عدة.

10 توصيات خلص لها المشاركون:

01 تأهيل ورفع القدرات للكوادر البشرية العاملة في مجال الأمن السياحي، من خلال الدورات التدريبية المستمرة.

02 الاستفادة من الممارسات الفضلى لدى الدول المتقدمة، فيما يتعلق بمواجهة التهديدات الإرهابية والجريمة السيبرانية.

03 سن التشريعات اللازمة للتعامل مع المخاطر التي تهدد السياحة.

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04 الطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية «مجلس وزراء السياحة العرب» و»مجلس وزراء الداخلية العرب» و»المنظمة العربية للسياحة»، الاستمرار في تكثيف التعاون وإقامة المؤتمرات والندوات الخاصة بالأمن السياحي بصورة سنوية.

05 إنشاء مجلس استشاري عربي للأمن السياحي، يضم خبراء في مجالي السياحة والأمن؛ وذلك لتقديم المشورة للدول العربية التي تطلبها.

06 تعزيز التعاون بين أجهزة الأمن السياحي والعاملين بالمقاصد السياحية بالدول العربية، بما يسمح بكشف السلوكيات غير المعتادة بتلك المقاصد، ومساعدة الشرطة على اكتشاف العمليات الإرهابية.

07 دعوة الدول العربية إلى تعزيز التعاون مع الدول الأوروبية وسائر الدول المصدرة للسياح، من أجل مواجهة التهديدات التي تترصد السياحة العربية.

08 تفعيل مبادرة منظمة التعاون الإسلامي، والتي دعت المنظمة العربية للسياحة إلى فتح آفاق التعاون المشترك ما بين المجموعة العربية والدول الإسلامية، وخاصة في مجال الأمن السياحي.

09 إعداد استراتيجية عربية للأمن السياحي، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل بلد عربي.

10 الانخراط في المنظومة الأوروبية والعالمية، والاستفادة من تجاربها ومعلوماتها وبحث منظومة لتبادل المعلومات الأمنية مع كافة الأجهزة المعنية عربيا ودوليا.