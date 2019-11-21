السعودية تحرز تقدما في مؤشر المعرفة العالمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تقدمت السعودية في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2019 فاحتلت المرتبة الـ52 من 136 بعد أن كانت في المرتبة الـ66 عام 2018 ، طبقا لتقرير في هذا الصدد.
وأوضح التقرير أن المؤشر يمثل مقياسا للمعرفة كمفهوم شامل وثيق الصلة بمختلف أبعاد الحياة الإنسانية المعاصرة في 136 دولة حول العالم، ويعتمد على قياس مدى التطور في 7 مؤشرات قطاعية فرعية، هي التعليم قبل الجامعي، التعليم التقني، التدريب المهني، التعليم العالي، البحث والتطوير والابتكار، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الاقتصاد، التمكين.
ولفت التقرير إلى أن مؤشر المعرفة يؤسس لربط أكثر موضوعية بين مفهومي المعرفة بتعدد أبعادها، والتنمية الإنسانية المستدامة بمفهومها المعتمد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي عبرت عنه أهداف التنمية المستدامة الـ17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
المراكز الخمسة الأولى
- سويسرا
- فنلندا
- الولايات المتحدة
- سنغافورة
- لكسمبورج
المؤشر الفرعي
المرتبة عام 2019
- التعليم قبل الجامعي: 92
- التعليم العالي: 60
- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: 32
- البيئات التمكينية : 79
- التعليم التقني والتدريب المهني: 86
- البحث والتطوير والابتكار: 36
- الاقتصاد: 43
المرتبة عام 2018
- التعليم قبل الجامعي: 74
- التعليم العالي: 63
- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: 48
- البيئات التمكينية : 87
- التعليم التقني والتدريب المهني: 117
- البحث والتطوير والابتكار: 38
- الاقتصاد: 47
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