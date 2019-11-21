ماجد عبدالله يؤازر الزعيم لنيل لقب آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الرياض أكد أسطورة كرة القدم السعودية، مهاجم نادي النصر والمنتخب السعودي سابقا، ماجد عبدالله أمنيته بفوز نادي الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا 2019. ويلتقي الهلال فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني الأحد المقبل إيابا على ملعب سايتاما باليابان بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الهلال بهدف. وأعرب ماجد عبدالله على مواقع التواصل الاجتماعي عن أمله بفوز الهلال السعودي باللقب الآسيوي.



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