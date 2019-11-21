آل الشيخ يرفع نسبته في ألميريا إلى 99.8%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلن نادي ألميريا الإسباني أن رئيس النادي المستشار تركي آل الشيخ رفع نسبة تملكه بالنادي لتصل إلى 99.8%.
ويعني هذا القرار أن آل الشيخ أصبح يستحوذ بالكامل على النادي الإسباني الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني، باستثناء 0.2% من الأسهم فقط.
وساهم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية في ملكية النادي الإسباني خلال أغسطس الماضي بحوالي 20 مليون يورو، إضافة إلى 7 ملايين لتسوية ديون النادي.
وكتب حساب نادي ألميريا باللغة العربية «مالك النادي تركي آل الشيخ رفع نسبة تملكه لتصل إلى 99.8%».
وتأسس نادي ألميريا في 28 يونيو 2001، إثر دمج ناديي ألميريا وديبورتيفو ألميريا اللذين يمثلان مدينة ألميريا، ويلعب الفريق الأول في دوري الدرجة الثانية الإسباني.
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