4 يشاركون مدرب الاتحاد في استقطابات الشتاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عمر أمانات - جدة

اختار مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي أربعة لاعبين سابقين لمشاركة المدير الفني للفريق الأول الكوري تين كات في التعاقدات التي تعتزم الإدارة إبرامها مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، ووقع الاختيار على نجوم الاتحاد السابقين عبدالله فوال ومحمد سويد وحمد المنتشري ومحمد نور، بحيث لا يكون الاختيار بشكل انفرادي للجهاز الفني الهولندي.

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وغيرت إدارة الحائلي سياستها في اختيار المحترفين الجدد من لاعبين محليين وأجانب كونها اعترفت بأنها أخطأت قبل انطلاق الموسم الرياضي بمنح كافة الصلاحيات للمدرب السابق التشيلي خوزيه سييرا.

وأكد الحائلي في حديثه لـ«مكة» أن الفريق يستعد بشكل جيد في فترة التوقف الحالية وسيغادر إلى الدمام تأهبا لمواجهة الاتفاق ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكسب النقاط الثلاث.

من جهة أخرى قرر المشرف العام على الفريق الأول الكروي أحمد كعكي بمشورة الجهاز الفني بأن يقام معسكر خارجي عقب انقضاء الجولة العاشرة من الدوري في دولة الإمارات لفترة لن تزيد عن عشرة أيام.