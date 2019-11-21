إطلاق الدورة السادسة لمهرجان أفلام السعودية أبريل المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

أعلنت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالدمام، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، عن إطلاق الدورة السادسة لمهرجان أفلام السعودية في الـ9 من أبريل المقبل، ويستمر لمدة سبعة أيام.

وأوضح مدير المهرجان أحمد الملا، أن الدورة ستتضمن عددا من المبادرات النوعية لدعم صناعة الأفلام وعقد شراكات لتنمية مستوى إنتاج الأفلام السعودية من أجل التعريف بالأفلام، وتشجيع المبدعين وتطوير ثقافة صناعة الأفلام السعودية بشكل عام، مشيرا إلى أن المهرجان يسعى إلى خلق بيئة لتبادل الأفكار بين المبدعين، ضمن خطة على مدار العام تقدم عددا من الفرص لأصحاب المواهب في صناعة الأفلام للتعلم مباشرة من أجود الممارسين المحليين والعالميين، كما يوفر لهم البنية التحتية لعرض أفلامهم والتواصل مع الجمهور.

ويعد المهرجان أحد برامج المبادرة الوطنية لتطوير صناعة الأفلام السعودية التي أطلقتها الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، حيث يسعى منذ دورته الأولى عام 2008 لتحريك صناعة الأفلام وتعزيز الحراك الثقافي في المملكة وتوفير الفرص للمواهب السعودية من الشباب والشابات المهتمين بصناعة الأفلام.