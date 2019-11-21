15 ألف مواطن ومواطنة يتدربون بالمرحلة الـ5 من «أتقن»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من المرحلة الخامسة لبرنامج «أتقن» الذي استمر لمدة أربعة أسابيع 15641 مستفيدا ومستفيدة.

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ووصلت أرقام المتقدمين على البرنامج منذ بدء التسجيل على البوابة إلى 47236 متقدما ومتقدمة، وتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة المناطق الأكثر إقبالا من المستفيدين في الأسبوع الرابع من البرنامج، حيث بلغت 1047 مستفيدا ومستفيدة، تلتها منطقة الرياض في المرتبة الثانية بواقع 727 مستفيدا ومستفيدة، وفي المرتبة الثالثة منطقة عسير، حيث شكلت أعداد المستفيدين 522 مستفيدا ومستفيدة.

كما تصدرت دورة أمن المعلومات «الأمن السيبراني» أكثر التخصصات إقبالا من الجنسين في الأسبوع الرابع، حيث بلغت أعدادهم 1104 مستفيدين ومستفيدات، ودورة صيانة الجوال 583 مستفيدا ومستفيدة، فيما جاءت دورة صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني في المرتبة الثالثة بواقع 442 مستفيدا ومستفيدة.

وأتاحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال البوابة الالكترونية لمركز الأعمال وخدمة المجتمع لأفراد المجتمع ممن تتراوح أعمارهم 15 سنة فما فوق، التقديم على البرنامج لإكسابهم المهارات المهنية والتقنية ونشر ثقافة العمل التقني والمهني في أوساط المجتمع.