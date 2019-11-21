«المظالم» يضيف منصة تواصل جديدة عبر واتس اب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أطلق ديوان المظالم أمس منصة تواصل جديدة مع مستفيديه عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس اب WhatsApp» من خلال الرقم (0112156388)، وذلك إضافة لقنوات خدمة المستفيدين.
ويهدف الديوان من خلال تدشين هذه المنصة بجانب منصاته الأخرى في وسائل التواصل الاجتماعي إلى تعزيز التواصل المباشر والفعال مع المستفيدين من خدماته بتلقي كافة الاستفسارات والمقترحات والآراء من أجل الوصول إلى تقديم خدمات أفضل، والاستفادة من خصائص هذه التطبيقات لتوفير الجهد والوقت على عموم المهتمين. ويأتي تدشين المنصة الجديدة تنفيذا لتوجيهات رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف في تمكين المستفيد من إيصال صوته واستفساره وآرائه للمسؤولين بالديوان ومحاكمه، مما يساعد على تقديم خدمة ذات جودة عالية.
كما أطلق الديوان بالتزامن مع هذه الخدمة بطاقة أعمال تحتوي على كافة وسائل التواصل معه رقم مركز الاتصال الموحد، والبريد الالكتروني، ورقم الواتس اب، وحساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وبوابته الالكترونية.
من جهود الديوان للتواصل والتفاعل مع الجمهور:
- أطلق حساب «ديوان المظالم» على تويتر في جمادى الآخرة 1436هـ
- خدمة راسل رئيس ديوان المظالم من خلال البوابة الالكترونية في محرم 1438هـ
- حساب «ديوان المظالم - تواصل» على تويتر في ربيع الأول 1439هـ
- دشن مركز الاتصال الموحد بديوان المظالم 920000553 في جمادى الأولى 1439هـ
- تطبيق الهواتف الذكية في جمادى الأولى 1440هـ
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