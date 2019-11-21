«المظالم» يضيف منصة تواصل جديدة عبر واتس اب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

أطلق ديوان المظالم أمس منصة تواصل جديدة مع مستفيديه عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس اب WhatsApp» من خلال الرقم (0112156388)، وذلك إضافة لقنوات خدمة المستفيدين.

Advertisements

ويهدف الديوان من خلال تدشين هذه المنصة بجانب منصاته الأخرى في وسائل التواصل الاجتماعي إلى تعزيز التواصل المباشر والفعال مع المستفيدين من خدماته بتلقي كافة الاستفسارات والمقترحات والآراء من أجل الوصول إلى تقديم خدمات أفضل، والاستفادة من خصائص هذه التطبيقات لتوفير الجهد والوقت على عموم المهتمين. ويأتي تدشين المنصة الجديدة تنفيذا لتوجيهات رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف في تمكين المستفيد من إيصال صوته واستفساره وآرائه للمسؤولين بالديوان ومحاكمه، مما يساعد على تقديم خدمة ذات جودة عالية.

كما أطلق الديوان بالتزامن مع هذه الخدمة بطاقة أعمال تحتوي على كافة وسائل التواصل معه رقم مركز الاتصال الموحد، والبريد الالكتروني، ورقم الواتس اب، وحساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وبوابته الالكترونية.

من جهود الديوان للتواصل والتفاعل مع الجمهور: