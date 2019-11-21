فتح باب الترشيح لجائزة مكة للتميز في دورتها الـ11

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت الأمانة العامة لجائزة مكة للتميز بإمارة منطقة مكة المكرمة عن فتح باب الترشيحات لفروع الجائزة في دورتها الـ11، والهادفة لتحفيز وتكريم الجهد المميز والفكر المبدع في جميع المجالات الفكرية والعلمية والعملية في المنطقة بإذكاء روح المنافسة للتميز والارتقاء بمستوى الأداء والجودة، وتستمر الترشيحات لمدة 90 يوما.

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وأوضح وكيل إمارة المنطقة المشرف العام على الجائزة الدكتور هشام الفالح، أن أمانة الجائزة في دورتها الحالية بأفرعها التسعة وبتوجيهات من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل ومتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان حرصت على تطوير رؤية وأهداف ومعايير تحكيم الجائزة لتصب في صالح رؤية المنطقة التنموية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى ما وصلت إليه الجائزة خلال الدورات الفائتة الأمر الذي اتضح جليا في الأعمال التنافسية التي تقدمت للجان التحكيم بالدورة السابقة، لافتا إلى أن هذا الأمر دليل على تنامي الاهتمام بالجائزة ونجاحها في الوصول إلى مواطن الإبداع لدى إنسان المنطقة، داعيا أبناء المنطقة للتقدم وترشيح أعمالهم بمختلف تخصصاتها سواء كانت ذات صفة فردية أو جماعية أو على مستوى المؤسسات للتقويم بعد استيفاء المعايير الخاصة بالترشيح، وذلك عن طريق الإمارة أو الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات العلمية والخدمية ومراكز الأبحاث في المنطقة. ونوه إلى أنه يمكن الترشيح أيضا بزيارة موقع الجائزة الالكتروني، مشيرا إلى ضرورة أن تكون الأعمال متميزة تعكس تميز أبناء المنطقة وريادة تجاربهم.

عن الجائزة: