«كلاسيرا التعليمي» لمعلمي معهد الحرم المكي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة نظمت إدارة معهد الحرم المكي الشريف بالتعاون مع إحدى الشركات التقنية أمس دورة لمعلمي المعهد لكيفية التعامل مع برنامج «كلاسيرا التعليمي»، وذلك لمواكبة التطور التقني في المعهد. وأوضح مدير المعهد صالح السلمي أن المعهد بدأ خطة كاملة للتحول الرقمي وإضافة المناهج والحصص التعلمية وإقامة الدروس عبر التطبيقات الالكترونية وتكثيف الدورات وحلقات العمل لأعضاء هيئة التدريس بالمعهد لتقديم كافة الشروحات حول هذه البرامج لتقديم أفضل الخدمات للطلاب. وبين أن الدورة تضمنت شرحا لطريقة إضافة المحتوى التعليمي الإثرائي على البرنامج، وطريقة إضافة الواجبات للطلاب، مشيرا إلى أن الدورة تأتي استمرارا للتحول التقني بمعهد الحرم المكي الشريف والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومواكبة لرؤية المملكة «2030».



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